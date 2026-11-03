Сомнолог назвал два условия, при которых поздний сон не опасен

В среднем взрослому человеку требуется от семи до девяти часов отдыха. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Регулярный режим сна важен для здоровья сердца и сосудов не меньше, чем достаточная продолжительность отдыха. При этом ложиться спать строго до полуночи необязательно, рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов. Об этом пишет aif.ru.

«Вы можете ложиться спать в 10 вечера и вставать в 6 утра или ложиться в два ночи и вставать в 10 утра – в любом случае выработка гормонов подстроится под этот график. Особенно важен для нормального функционирования организма стабильный график подъема как один из основных времязадавателей циркадных ритмов», – отметил медик.

По словам специалиста, постоянные изменения времени сна сбивают внутренние биологические часы. Например, если в будни человек встает в семь утра, а в выходные спит до полудня, организм вынужден снова и снова перестраиваться. Такие перепады мешают нормальной выработке гормонов и могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Второе важное условие – достаточная продолжительность сна. В среднем взрослому человеку требуется от семи до девяти часов отдыха, однако индивидуальная потребность может отличаться. Нестабильный режим нередко приводит к ощущению недосыпа, частым пробуждениям и поверхностному сну.

Ранее сомнолог Казаченко предупредил, что хроническая бессонница может привести к серьезным нарушениям здоровья и даже представлять угрозу для жизни.