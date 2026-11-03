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НовостиВ мире3 ноября 2026 15:08

Трамп считает, что при переезде в Израиль мог бы стать премьером этой страны

Трамп утверждает, что он якобы «номер один» по популярности в израильском государстве
Арина СЕРОВА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Глава Белого дома Дональд Трамп уверен, что мог бы стать премьером Израиля, если бы переехал в эту страну. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.

Президент США заявил, что он якобы «номер один» по популярности в израильском государстве. Поэтому ему бы не заставило труда занять кресло в правительстве страны.

«У меня в Израиле рейтинг одобрения составляет 99%. Можете в это поверить? На самом деле, если люди когда-нибудь устанут от меня в США, я перееду в Израиль и стану премьер-министром. Подумайте об этом. У меня самый высокий рейтинг одобрения из всех в истории (Израиля - прим. ред.)», - утвеждал Трамп.

Стоит отметить, что Дональд Трамп вместе со своими союзниками из Иерусалима пока не спешит завершать войну в Иране. По его словам, Вашингтон думает над двумя сценариями: быстро все закончить или же ждать время, когда Иран сам угаснет.

KP.RU следит за предварительными итогами голосования и будет обновлять их онлайн. От результатов выборов в Конгресс зависит, насколько сильно демократы будут ограничивать действия Трампа.