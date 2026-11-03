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НовостиВ мире3 ноября 2026 15:12

Мерц не стал отвечать на вопрос о новой помощи ФРГ Киеву

Мерц заявил, что ответственность за поддержку Киева лежит не только на Германии, но и на всей Европе
Мария МАМАЕВА
Мерц не стал отвечать на вопрос о новой помощи ФРГ Киеву

Мерц не стал отвечать на вопрос о новой помощи ФРГ Киеву

Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал отвечать на вопрос о новой помощи для Киева со стороны ФРГ. Диалог политика с журналистами произошел в ходе совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Берлине.

«Что может Германия еще больше сделать? Я думаю, что мы делаем уже многое. <...> Мы должны побеспокоиться о том, чтобы все партнеры выполнили это обязательство», - отметил Мерц, говоря о договоренности стран НАТО по предоставлению Украине военной помощи в размере 70 млрд евро.

Канцлер ФРГ напомнил, что Берлин направляет Киеву наибольшую поддержку, заверив, что страна продолжит это делать вплоть до завершения конфликта на Украине. При этом Мерц заявил, что ответственность за это несут не только немцы, но и все страны Европы.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась на тему обещаний поддержки Киева со стороны ФРГ. Как заявила дипломат, Мерц «раскошелил» немецких граждан в угоду Зеленскому.