Можно ли получить скидку на коммуналку за субботник: что предлагают россиянам

Эксперт напомнил, что расходы на уборку двора уже включены в плату за содержание жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Россиянам могут начать предоставлять скидки на оплату ЖКХ за участие в субботниках. Предполагается, что жители смогут получать вознаграждение за уборку придомовых территорий. Общественный деятель и эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как должна работать такая система. Об этом пишет ОТР.

«Управляющая компания как коммерческая организация не понесла затраты на уборку. Это сделал житель. И соответственно, цена снизилась пропорционально приложенным усилиям. Как считать – другой вопрос. На мой взгляд, должна быть очень сложная и справедливая система», – отметил Бондарь.

Эксперт напомнил, что расходы на уборку двора уже включены в плату за содержание жилья, которую вносят собственники квартир. Поэтому, если жители сами возьмут на себя часть обязанностей управляющей компании, им могут уменьшить сумму платежа за ЖКУ в следующем месяце.

Для подтверждения участия предлагается загружать фотографии через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги Дом». Бондарь также предложил создать платформу с заданиями от управляющих компаний, за выполнение которых жители могли бы получать реальные деньги.

Ранее эксперт по ЖКХ рассказал, что управляющей компании может грозить штраф до 50 тысяч рублей за включение в квитанции необоснованных коммунальных услуг.