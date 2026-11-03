Трамп заявил, что Европа разваливается, а США уважают Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что Европа, включая Францию, переживает упадок. По его мнению, ситуация в европейских государствах перманентно ухудшается.

«Посмотрите на Францию, на Европу. Там все разваливается», — высказался Трамп. При этом глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты, напротив, сейчас являются, по его оценке, самой уважаемой страной в мире.

Ранее Дональд Трамп назвал иммиграцию главной проблемой Европы на фоне массовых протестов в европейских странах. Также американский лидер призвал европейские страны изменить миграционную политику, иначе, по его мнению, Европа рискует исчезнуть. Американский президент подчеркнул, что государства ЕС должны усилить контроль за въездом мигрантов, чтобы сохранить свою идентичность.

От результатов выборов в Конгресс зависит, насколько сильно демократы будут ограничивать действия Трампа. KP.RU следит за предварительными итогами голосования и будет обновлять их онлайн.