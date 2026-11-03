Трамп признал, что США продолжают поставки оружия на Украину Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты продолжают направлять вооружения и технику в Киев через европейские государства, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Я все еще предоставляю (оружие для ВСУ - прим. ред.). Я передаю их ЕС, но они платят 100% стоимости", - заявил Трамп телеканалу Fox News.

Президент США напомнил о том, что его предшественник Джо Байден предоставил Киеву вооружений на баснословную сумму 350 млрд долларов без взимания платы. Трамп отметил, что Украина могла бы оплатить эти поставки, если бы Байден потребовал этого, но он этого не сделал.

Ранее KP.RU сообщил, что ещё в 2024 году в Кремле понимали, что США продолжат поддерживать Украину, увеличив финансовую нагрузку на Европу. Об этом заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва и тогда, и далее выражала уверенность в том, что это - способ заработка и дистанцирования для США, и никак не повлияет на исход спецоперации.

От результатов выборов в Конгресс зависит, насколько сильно демократы будут ограничивать действия Трампа. KP.RU следит за предварительными итогами голосования и будет обновлять их онлайн.