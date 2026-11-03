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НовостиПолитика3 ноября 2026 15:36

Пашинян раскрыл, когда Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС

Пашинян: Армения может подать заявку на вступление в ЕС в 2027-м или 2028 году
Анна АДАМАЙТЕС
Пашинян: Армения может подать заявку на вступление в ЕС в 2027-м или 2028 году

Пашинян: Армения может подать заявку на вступление в ЕС в 2027-м или 2028 году

Фото: REUTERS.

Армения может официально подать заявку на вступление в Европейский союз в 2027-ом или 2028 году. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу Euronews на саммите по расширению ЕС, который проходит 3 ноября.

«Не знаю, насколько это реалистично в этом году, но в следующем году это может быть реалистичным, в 2028 году это может быть реалистично», — сказал глава армянского правительства, отвечая на вопрос о возможных сроках подачи заявки.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин назвал принятие закона о начале процедуры вступления Армении в Евросоюз фактическим заявлением о выходе из ЕАЭС. Президент России пояснил, что одновременное пребывание в двух экономических объединениях невозможно и может привести к потере республикой торговых преимуществ.

Также Путин на встрече с Пашиняном в Бишкеке призвал Армению как можно быстрее определиться с планами по вступлению в ЕС.