Пашинян раскрыл, когда Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС

Пашинян: Армения может подать заявку на вступление в ЕС в 2027-м или 2028 году Фото: REUTERS.

Армения может официально подать заявку на вступление в Европейский союз в 2027-ом или 2028 году. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу Euronews на саммите по расширению ЕС, который проходит 3 ноября.

«Не знаю, насколько это реалистично в этом году, но в следующем году это может быть реалистичным, в 2028 году это может быть реалистично», — сказал глава армянского правительства, отвечая на вопрос о возможных сроках подачи заявки.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин назвал принятие закона о начале процедуры вступления Армении в Евросоюз фактическим заявлением о выходе из ЕАЭС. Президент России пояснил, что одновременное пребывание в двух экономических объединениях невозможно и может привести к потере республикой торговых преимуществ.

Также Путин на встрече с Пашиняном в Бишкеке призвал Армению как можно быстрее определиться с планами по вступлению в ЕС.