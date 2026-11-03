Иран обновил список целей для ответных ударов в случае новых атак США Фото: REUTERS.

Власти Ирана обновили список целей, которые могут быть использованы для ответных ударов в случае новых атак со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский политический источник

«Наши вооруженные силы после недавних военных угроз актуализировали банк целей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в обновленный список возможных целей вошли не только военные объекты, но и активы США и Израиля на Ближнем Востоке, а также материальные и нематериальные интересы стран.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС Ирана готовы нанести удары по американским военным базам на территории Европы, если США примут решение о новых атаках. Об ответных мерах на агрессию Вашингтона заявили представители Корпуса стражей исламской революции.

От результатов выборов в Конгресс зависит, насколько сильно демократы будут ограничивать действия Трампа. KP.RU следит за предварительными итогами голосования и будет обновлять их онлайн.