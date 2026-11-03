В правительстве Ленинградской области рассказали о выплатах для контрактников на СВО

Контрактники проходят службу только на должностях, связанных с БПЛА – перевод в другие подразделения запрещен. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Более 7 миллионов рублей за первый год службы на СВО получают военнослужащие, заключившие контракт в Ленинградской области. Об этом журналистам сообщил председатель Комитета по информационной политики региона Никита Донцов. По его словам, повышенные выплаты положены не только участникам специальной военной операции, но и жителям региона, выбравшим службу в войсках беспилотных систем и в мобильных огневых группах.

Никита Донцов напомнил, что летом глава Ленинградской области утвердил новые условия финансирования контрактников.

«Общая сумма выплат для тех, кто заключил контракт на СВО в Ленинградской области, за первый год службы превышает 7 миллионов рублей. При этом не так давно, в июне этого года, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое меняет условия выплат в сторону улучшения. Средства перераспределены так, чтобы человек получал больше денег сразу при заключении контракта: граждане получают 3,9 млн рублей. В эту сумму входят: 3,5 млн рублей - региональная выплата при заключении контракта; 400 тысяч рублей - федеральная выплата», - рассказал руководитель комитета.

Он уточнил, что по окончании срока службы бойцы дополнительно получают от Ленинградской области выплату в размере 450 тысяч рублей либо земельный участок. За каждую полученную на СВО государственную награду регион начисляет военнослужащим по 150 тысяч рублей.

Специальные региональные премии также предусмотрены для бойцов войск беспилотных систем: за уничтожение или захват техники противника положены выплаты до 500 тысяч рублей.

«Отдельно хочу рассказать об условиях службы в войсках беспилотных систем: контракт заключается на один год военной службы с увольнением по истечении контракта по желанию. Из этого года два месяца - обязательная подготовка на полигонах», - добавил Никита Донцов, уточнив, что контрактники проходят службу только на должностях, связанных с БПЛА – перевод в другие подразделения запрещен.

Кроме того, жители региона могут вступить в мобильные огневые группы, защищающие небо над Ленинградской областью от вражеских беспилотников. По условиям контракта на период сборов человек сохраняет среднюю заработную плату и получает гарантированную единовременную выплату – 250 тысяч рублей. Также предусмотрены дополнительные начисления: 100 тысяч рублей в месяц при несении службы на объекте во время сборов, 100 тысяч рублей за сбитый беспилотник, плюс ежемесячная выплата от Минобороны РФ в зависимости от воинского звания и должности.

«Таким образом, ежемесячно гражданин получает до 200 тысяч рублей, единовременно 250 тысяч рублей и выплаты за результат», - отметил Никита Донцов.