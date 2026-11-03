Россиянам дали советы, как выбрать теплую одежду для морозов

Верхний слой одежды должен защищать от ветра, снега и влаги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Зимой важно выбирать одежду, которая не только защищает от холода, но и не раздражает кожу. При этом натуральные материалы не всегда оказываются лучше синтетических. Многое зависит от качества волокон, обработки ткани и того, как сидит вещь. Россиянам рассказали, на что обратить внимание, чтобы не замерзнуть в мороз. Об этом пишет mk.ru.

Для первого слоя подойдут мериносовая шерсть, шелк и специальная синтетика, которая отводит влагу от тела. А вот хлопковое термобелье не лучший вариант для активных прогулок: оно впитывает пот и медленно сохнет, поэтому человек может быстрее замерзнуть.

Средний слой должен удерживать тепло. С этой задачей справляются шерсть, кашемир и флис. Для верхней одежды подойдут пух или синтетические утеплители, например, тинсулейт и холлофайбер. Последние практичнее в сырую погоду, поскольку сохраняют тепло даже при намокании.

Верхний слой должен защищать от ветра, снега и влаги. Для этого используют мембранные ткани, плотные материалы с водоотталкивающей пропиткой, кожу и экокожу. При выборе одежды также важно обращать внимание на подкладку, швы и красители. Именно грубая фактура и особенности обработки иногда вызывают раздражение.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что с середины недели ночная температура опустится до –2 градусов, а местами будет держаться около +2. На дорогах в некоторых районах возможна гололедица, пишет телеканал 360.ru.