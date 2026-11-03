Терапевт Бессуднов: дефицит трех минералов провоцирует судороги Фото: Иван МАКЕЕВ.

Врач-терапевт Дмитрий Бессуднов назвал три минерала, дефицит которых приводит к судорогам и усталости.

Распространено мнение, что за мышечными судорогами, подергиванием века и постоянной слабостью стоит дефицит витаминов, но чаще проблема кроется в минералах. А именно, недостает магния, кальция и калия, пишет «Газете.ru».

Они отвечают за то, как мышца сокращается и расслабляется, как передаются нервные импульсы, в каком состоянии баланс жидкости.

Чтобы мышца сокращалась, ей нужен кальций, а чтобы расслабиться — магний. При нехватке магния, мышца сокращается, а вот вернуться в расслабленное состояние полноценно не может. Это провоцирует судороги, подергивание века, ощущение напряжения в шее и спине, которое не проходит даже после массажа.

Магний нужен для работы нервной системы, если есть дефицит минерала, то человек становится раздражительным, хуже засыпает, просыпается в тревоге.

Кальций участвует в свертывании крови, его дефицит может вызывать онемение пальцев, спазмы в кистях и стопах. Кальций работает в комплексе с магнием и витамином D.

Калий поддерживает нормальный сердечный ритм. Его потеря проявляется слабостью, судорогами и нарушениями сердечного ритма, утомляемостью.

- Натрий отвечает за водно-электролитное равновесие. Без него клетка не может нормально удерживать жидкость, и это тоже отражается на самочувствии, — заметил врач.

А невролог Екатерина Демьяновская напомнила, что кофе помогает взбодриться и повысить концентрацию внимания, но его эффект зависит не только от количества выпитых чашек, но и от крепости напитка. В некоторых случаях он может спровоцировать судороги, пишет RT.

Ранее врач-нутрициолог Олеся Ступак рассказала в беседе с aif.ru что некоторые продукты могут служить успокоительным и поддерживать нервную систему. Нервная система - это сложная электрическая сеть, для работы которой нужен «строительный материал»: витамины группы B, магний, омега-3 жирные кислоты, триптофан, железо и витамин D.