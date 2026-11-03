Al Jazeera: Сообщество стран Карибского бассейна требует репарации от Британии Фото: REUTERS.

Заместитель председателя Комиссии по репарациям Карибского сообщества Верен Шеперд считает, что Великобритания должна выплатить компенсацию за работорговлю, а не ограничиваться реструктуризацией долгов. Она положительно оценила заявление премьер-министра Энди Бернема о готовности принести извинения за трансатлантическую работорговлю.

«Мы отвергаем мысль, что нация, нажившаяся на рабстве, не должна нести ответственность за свои действия», – заявила Шеперд.

По её мнению, извинения должны подкрепляться конкретными действиями, но они не могут ограничиваться лишь улучшением условий погашения долгов для государств, пребывающих в бедности из-за действий Лондона, как это предлагает британский премьер.

Представитель комиссии заявила, что потомки жертв колониализма требуют списания долгов и прямых выплат. Лондон должен публично извиниться и компенсировать причинённые страдания странам Карибского бассейна.

Ранее KP.RU сообщил, что карибские и африканские страны требовали репараций от Лондона и в 2025 году, и в целом - давно.