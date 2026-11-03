Суд оштрафовал актера Смольянинова* за неисполнение обязанностей иноагента Фото: Артем КИЛЬКИН.

Черемушкинский районный суд привлек к административной ответственности актера Артура Смольянинова* за неисполнение обязанностей иностранного агента. Об этом говорится в заявлении пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы 2 ноября 2026 года Смольянинов Артур Сергеевич* признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ», - говорится в сообщении.

Смольянинов* был привлечен к ответственности за непредставление в уполномоченный орган сведений, которые он обязан представлять по закону об иноагентах, либо за нарушение установленных сроков для их подачи. Суд также назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что Московский суд заочно приговорил блогера Михаила Светова** к одному году лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

* Лицо, признанное иностранным агентом на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов

** Лицо, признанное иностранным агентом на территории РФ