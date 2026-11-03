ТАСС: ЕС может начать искать переговорщика для диалога с РФ после выборов в США

Источник ТАСС сообщил, что в ЕС нет общего мнения по поводу целесообразности переговоров с Москвой. Фото: Roman Naumov/ URA.RU/ Global Look Press

Евросоюз всерьез начнет искать кандидата на роль переговорщика с Россией лишь тогда, когда станут известны итоги выборов в Конгресс США. Европа все еще опасается реакции Белого дома. Такое заявление сделал в беседе с ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Вопрос о переговорщике (с Россией - прим. ред.) и мандате этих переговоров может встать в Европе, когда станет известна новая расстановка сил в США после выборов в Конгресс и реакция на их результаты администрации Дональда Трампа», - поделился мнением собеседник.

Он подчеркнул, что Брюссель все еще сидит в ожидании, что в правительство США войдут люди, которые продолжат «жесткое давление на Россию». И тогда им не придется думать, кого выбрать на роль переговорщика. Ведь этот вопрос станет не актуальным.

При этом дипломат уточнил, что в ЕС нет общего мнения по поводу целесообразности переговоров с Москвой. Одна часть стран выступает за идею, а вторая - категорически против.

Напомним, что 27 октября власти Финляндии и Норвегии сами изъявили желание пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. С главой государства переговорили финский лидер Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. Стороны обсуждали конфликт на Украине.

От результатов выборов в Конгресс зависит, насколько сильно демократы будут ограничивать действия Трампа. KP.RU следит за предварительными итогами голосования и будет обновлять их онлайн.