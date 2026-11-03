Депутат Дмитрук: Зеленский улетел в ФРГ из-за протестов вокруг тайной тюрьмы Фото: REUTERS.

Украинский узурпатор Владимир Зеленский срочно отправился в Германию на консультации (читай - выпрашивать новых денег) из-за массовых протестов, вызванных обнаружением тайной тюрьмы Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке под Киевом.

По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, Зеленский поручил урегулировать возникший скандал "второстепенным" чиновникам и подконтрольным им вооруженным формированиям.

"Был ли это самый опасный вызов для режима? Да. Зеленский поспешно покинул Киев тем же вечером и вылетел в Германию для оценки происходящего и консультаций", - заявил Дмитрук в телеграм-канале.

Депутат добавил, что для урегулирования скандала Зеленский отправил чиновников, репутация которых его не волнует. Прибыли глава Нацгвардии, руководитель офиса Зеленского и их отряды (около тысячи человек в каждом), усиленные представителями ГУР и СБУ. Ранее KP.RU сообщил, что военкор Александр Коц подробно разобрал скандал вокруг тайной тюрьмы под Киевом, где пытали и издевались над уклонистами, дезертирами, захваченными ТЦК и просто неугодными.

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