Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 ноября 2026 16:07

ВСУ атаковали микроавтобус в Белгородской области, ранены четыре человека

Четыре человека, включая троих детей, пострадали в результате удара ВСУ по микроавтобусу в белгородском селе
Мария МАМАЕВА
ВСУ атаковали микроавтобус в Белгородской области, ранены четыре человека

ВСУ атаковали микроавтобус в Белгородской области, ранены четыре человека

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по микроавтобусу в Белгородской области, в результате чего ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

«Террористический киевский режим ударил по гражданскому микроавтобусу в селе Введенская Готня Ракитянского округа. К сожалению, пострадали четыре человека, среди которых трое детей», - написал он в мессенджере MAX.

По словам Шуваева, среди пострадавших есть трое несовершеннолетних. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что четыре человека получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область. ВСУ ударили по машине в городе Шебекино, а также атаковали FPV-дронами частный дом и село Гора-Подол Грайворонского округа.