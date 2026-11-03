ВСУ атаковали микроавтобус в Белгородской области, ранены четыре человека Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по микроавтобусу в Белгородской области, в результате чего ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

«Террористический киевский режим ударил по гражданскому микроавтобусу в селе Введенская Готня Ракитянского округа. К сожалению, пострадали четыре человека, среди которых трое детей», - написал он в мессенджере MAX.

По словам Шуваева, среди пострадавших есть трое несовершеннолетних. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что четыре человека получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область. ВСУ ударили по машине в городе Шебекино, а также атаковали FPV-дронами частный дом и село Гора-Подол Грайворонского округа.