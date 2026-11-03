«Единая Россия» собирается навести порядок в организации движения электросамокатов

Новые правила законодательно запретят поездки на одном электросамокате вдвоем. Фото: Евгения ГУСЕВА.

«Единая Россия» обеспечит порядок в организации движения электросамокатов и электромопедов, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Он сообщил, что депутаты фракции партии проработают необходимые поправки в Правила дорожного движения совместно с Министерством транспорта РФ.

Павел Федяев подчеркнул: обеспечение безопасности пешеходов - одно из поручений, данных президентом Владимиром Путиным в ходе Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. Минтранс предлагает ввести требования к парковке электросамокатов, законодательно запретить поездки на одном электросамокате вдвоем, а также обязать владельцев мощных электровелосипедов получать водительские удостоверения с правом управления мопедами.

Еще одна мера безопасности, которую предлагают в ведомстве, - запретить курьерам, передвигающимся на электросамокатах и электровелосипедах, выезжать на тротуары.

«Сегодня электросамокаты и мощные электровелосипеды стали полноценными участниками дорожного движения, но правовое поле долгое время не успевало за реальностью. Речь идёт не о запретах ради запретов, а о разумном категорировании. Электросамокат мощностью от 250 Вт – это уже мопед, и его водитель должен нести ответственность: быть трезвым, обеспечить исправность техники, соблюдать правила движения, проходить освидетельствование», - отметил Павел Федяев.

По мнению парламентария, принятие пункта о порядке парковки электросамокатов и электромопедов уменьшит их хаотичное размещение на тротуарах и освободит место для пешеходов. Павел Федяев уточнил, что запросы по этому поводу депутаты получают от людей со всей страны.

«Нам важно, чтобы граждане, включая семьи с детьми и представителей старшего поколения, могли спокойно идти по тротуару, не боясь, что их собьют самокатчики или доставщики на тяжёлых СИМ (средств индивидуальной мобильности - Ред.», - рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту.