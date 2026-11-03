Экс-пресс-секретарю Зеленского Мендель заочно предъявили обвинение в госизмене. Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение в государственной измене Юлии Мендель, занимавшей пост пресс-секретаря Владимира Зеленского с 2019 по 2021 год.

В украинской спецслужбе заявили, что Мендель вменяют государственную измену, совершенную в условиях военного положения, а также оправдание действий России против Украины. По версии следствия, в публичных выступлениях и публикациях в социальных сетях бывшая представительница Зеленского якобы дискредитирует страну на международной арене.

Поскольку Мендель находится за пределами Украины, правоохранительные органы продолжают мероприятия для привлечения ее к ответственности, уточнили в СБУ.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский ввел санкции против Юлии Мендель сроком на 10 лет, а часть ограничений установил бессрочно. В Офисе киевского главаря объясняли эти меры обвинениями в российской пропаганде и поддержке политики РФ.

После введения санкций Мендель заявила о борьбе Зеленского с инакомыслием и обратила внимание, что в санкционный список внесли даже ее аккаунты в социальных сетях.