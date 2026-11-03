Автоюрист Воропаев: залог машины увеличивает риск для нового владельца авто Фото: Евгения ГУСЕВА.

Автомобильный адвокат Лев Воропаев ответил, когда сделку купли-продажи автомобиля могут признать недействительной. Это может случиться в том случае, если имеются залоговые обязательства, арест или скрученный пробег.

Эксперт отмечает, что если на авто был наложен судебный арест, либо машина была признана вещественным доказательством по уголовному делу, то сделку могут признать незаконной и расторгнуть ее.

При залоге машины тоже можно оспорить договор, особенно если покупатель знал об обременении. А также все мнимые сделки, когда продавец-должник переуступает право собственности на машину родственникам. Это может быть сочтено попыткой уйти от долгов.

- Притворная сделка - когда под видом купли-продажи оформляют дарение, чтобы уйти от налогов, - говорит юрист Газета.ru.

А вот для юрлиц основания для отмены сделки иные: отсутствие согласия на крупную сделку, банкротство или продажа авто по заниженной цене без подтверждения поступления денег.

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