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НовостиОбщество4 ноября 2026 22:00

Россияне выбрали лучший фильм года: он набрал 29% голосов

ВЦИОМ: «Чебурашка 2» обошел конкурентов и стал лучшим фильмом года
Анастасия ПИГИНА
«Чебурашка» обошел «Холопа» и «Последнего богатыря» в зрительском рейтинге. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Чебурашка» обошел «Холопа» и «Последнего богатыря» в зрительском рейтинге. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский фильм «Чебурашка 2» стал лидером зрительских симпатий в 2026 году. Картину назвали лучшей 29% опрошенных россиян. Результаты исследования лучших кинопроектов года представили Аналитический центр ВЦИОМ и премия «Народная марка».

««Чебурашка 2» опережает ближайших конкурентов на 12 п.п. При этом остальные позиции верхней части рейтинга распределены гораздо плотнее: несколько фильмов набирают от 12% до 17%», – отметили аналитики.

Второе место разделили комедии «На деревню дедушке 2» и «Холоп 3» – обе картины набрали по 17%. На третьей строчке оказался фильм «Последний богатырь. Колобок» с результатом 15%. Пятерку лидеров замкнули «Ангелы Ладоги» (14%).

Всего в опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Исследование проводилось 14 октября 2026 года. Участникам предлагали выбрать фильмы, которые они посмотрели за последний год, а затем отметить понравившиеся картины.