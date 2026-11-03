Глава профсоюза Коледа: ужесточение ПДД для курьеров приведет к кадровому голоду

Глава профсоюза Коледа: ужесточение ПДД ля курьеров приведет к кадровому голоду Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Руководитель информационного отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа объяснила, как новые запреты в правилах дорожного движения отразятся на курьерах. Доставщикам предложили запретить выезжать на тротуары и это, по мнению эксперта, может ударить по их работе.

Перемещаться станет сложнее, а значит, объем выполненной работы будет падать, а с ним и зарплата. Это значит, что произойдет отток сотрудников из служб доставки.

Но развитие событий напрямую зависит от качества инфраструктуры и правоприменительной практики. Если появятся альтернативные маршруты, то проблем не возникнет. А вот если тяжелые средства индивидуальной мобильности (СИМ) перевести на проезжую часть, это создаст новую зону риска.

Новые правила, разработанные Минтрансом, отмечает Мария Коледа в беседе с NEWS.ru, это попытка выстроить понятную иерархию: пешеход, велосипед, СИМ, автомобиль. Запрет коснется только курьеров на тяжелых самокатах.

- Но сам принцип - развести потоки и закрыть регуляторную путаницу вокруг частных СИМ - важен для безопасности всех участников движения, - заключила эксперт.