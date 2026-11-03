Бывшего руководителя Тульского патронного завода Лукина обвинили в контрабанде Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Бывшему генеральному директору АО «Тульский патронный завод» Сергею Лукину предъявили обвинение в контрабанде. Об этом 3 ноября сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Ему предъявлено обвинение по статье 226.1 УК РФ (контрабанда)», — рассказал собеседник агентства. По этой статье предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд заключил Лукина под стражу. Постановление об аресте вынесли 14 октября, защита бывшего руководителя предприятия обжаловала это решение.

Ранее KP.RU писал, что в Ижевске началось рассмотрение дела бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксении Гращенковой. По версии следствия, она и другие фигуранты организовали поставку из Китая некачественных комплектующих, ущерб оценили более чем в 37 млн рублей.

В Самарской области возбудили уголовное дело против бывшего директора завода и представителя Минобороны из-за нарушений при исполнении оборонных контрактов. По версии следствия, в документы вносили ложные сведения о стоимости работ, из-за чего на счета предприятия необоснованно перечислили более 178 млн рублей.