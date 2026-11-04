Какие сериалы россияне назвали лучшими в 2026 году: победителей оказалось двое

Продолжения «Невского» и «Склифосовского» стали хитами года. Фото: кадр сериала

Российские сериалы «Невский» и «Склифосовский» разделили первое место в рейтинге зрительских симпатий 2026 года. Оба проекта понравились 16% опрошенных россиян. Результаты исследования лучших сериалов года представили аналитический центр ВЦИОМ и премия «Народная марка».

«Сериалами года для россиян стали продолжения историй: «Невский» и «Склифосовский» (восьмой и тринадцатый сезоны указанных проектов понравились 16% россиян», – отметили аналитики.

На втором месте расположился пятый сезон сериала «Полярный» – его выбрали 13% участников опроса. Третью строчку заняли «Вампиры средней полосы» с результатом 12%. Единственным новым проектом в первой пятерке стал сериал «Холод», который набрал 11%. Столько же голосов получил второй сезон «Ландышей».

В десятку также вошли второй сезон «Олдскула», «Пилигрим», «Князь Андрей» и пятый сезон «Мажора». Каждый из этих проектов понравился 9% опрошенных. Замыкает десятку второй сезон сериала «Овчарка». Всего в исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Опрос проводился 14 октября 2026 года.