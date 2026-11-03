Блогер Лерчек повторно проходит курс химиотерапии в одной из больниц Москвы

Лерчек заявила, что повторная химиотерапия является промежуточным этапом в ее лечении. Фото: Соцсети Луиса Сквиччиарини

Российский блогерша Лерчек (настоящее имя - Валерия Чекалина) повторно проходит курс химиотерапии в одной из больниц Москвы. Она все еще лечит четвертую стадию рака желудка. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях.

Терапию блогер проходит в столичной клинической больнице №62. Чекалина разместила на своей странице в соцсетях видеоролик, где подробно рассказала о своем состоянии.

«Сегодня мы (с женихом и учителем по танцам Луисом Сквиччиарини - прим. ред.) в поликлинике, делаем второй курс химиотерапии... После (НМИЦ онкологии имени - прим. ред.) Блохина меня по ОМС отправили сюда, так что теперь будем лечиться тут», - сказала девушка.

Она уточнила, что химиотерапия является промежуточным этапом в ее лечении. Блогерша все еще ждет, когда суд ей даст официальное разрешение на вылет в Китай. За границей Лерчек хочет получить вакцину для борьбы с онкологией.

Еще на прошлой неделе Сквиччиарини опубликовал видео, где они вдвоем с Чекалиной сообщили страшные новости - рак блогерши быстро прогрессирует. Российские медики порекомендовали рассмотреть CAR-T-клеточную терапию в Китае. Чекалина решила через суд добиваться разрешения на выезд.