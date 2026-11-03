Два человека, включая сотрудницу ЗАЭС, погибли при атаке ВСУ в Запорожье Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Два человека погибли в результате удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Запорожской области. Среди погибших оказалась сотрудница Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе станции.

«Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал движущийся гражданский автомобиль. Погибли два человека. Одна из погибших — сотрудница, работающая на Запорожской АЭС», — говорится в сообщении, опубликованном в канале станции мессенджера MAX.

По данным станции, погибшая женщина стала третьим работником ЗАЭС, убитым за последние две недели, и 13-м - с апреля 2026 года. В ЗАЭС подчеркнули, что данный акт Киева является целенаправленным актом терроризма против мирных жителей, которые не должны быть военными мишенями.

Ранее KP.RU писал, что с конца апреля по сентябрь 2026 года в результате атак на Запорожскую АЭС и Энергодар погибли 20 человек, среди них девять работников станции, еще более 100 человек получили ранения. Эти данные глава «Росатома» Алексей Лихачев представил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси во время обсуждения ситуации вокруг атомного объекта.