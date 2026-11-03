Следователи не нашли следы Усольцевых в охотничьих избах Кутурчинского Белогорья. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Следователи не обнаружили следы пропавшей семьи Усольцевых в охотничьих избах в Кутурчинском Белогорье. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

«Были осмотрены охотничьи избы, которые расположены в Кутурчинском Белогорье, на предмет пребывания семьи. <...> Следов пропавшей семьи там не найдено», - заявила она.

Сырымбетова уточнила, что в ходе мероприятия СК были осмотрены даже охотничьи избы, расположенные на достаточном удалении от вероятного места пропажи Усольцевых.

Ранее KP.RU сообщал, что поиски Усольцевых отложили до конца года. Как заявили в следственных органах, причиной стали погодные условия и активность диких животных в районе Кутурчинского Белогорья.