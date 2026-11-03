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НовостиЗдоровье3 ноября 2026 17:13

Налёт, пятна и тонкая эмаль: о каких болезнях может сигнализировать полость рта

Стоматолог Узакова: налет на языке может появляться при гастрите
Роман ПОЛОСИКОВ
Налёт, пятна и тонкая эмаль: о каких болезнях может сигнализировать полость рта

Налёт, пятна и тонкая эмаль: о каких болезнях может сигнализировать полость рта

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Врач-стоматолог Маргарита Узакова в разговоре с Lenta.ru перечислила признаки разных болезней, которые проявляются в полости рта. По её словам, рот часто сигналит о сбоях в работе органов пищеварения, так что заметить проблему можно ещё до похода к гастроэнтерологу.

Плотный белый или серый налёт на языке нередко возникает при хроническом гастрите, указала специалист. Язык в таком случае может выглядеть ярко-красным или малиновым, отекать и становиться гладким.

А вот нехватка слюны, краснота мягкого нёба и зева, желтоватый или зеленовато-коричневый налёт на языке бывают при болезнях печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Узакова добавила, что ещё один тревожный знак — «географический» язык, покрытый гладкими красными пятнами с белой каймой: его считают характерным признаком проблем с ЖКТ.

Достаётся и зубам. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, объяснила Узакова, они приобретают желтоватый оттенок, а эмаль по краям становится тонкой и прозрачной, на ней могут появляться ямки и сколы. Заметив у себя такие симптомы, врач советует не заниматься самолечением, а идти к гастроэнтерологу.

Тем временем врач-стоматолог Андрей Жук рассказал, что зубная паста с диоксидом титана способна влиять на состав микроорганизмов в полости рта, но убедительных доказательств вреда для взрослых пока нет. Его слова приводит 360.ru.