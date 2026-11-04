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НовостиОбщество4 ноября 2026 22:06

Бурунов или Охлобыстин: кого россияне выбрали лучшим актером 2026 года

ВЦИОМ: Бурунов и Аронова возглавили рейтинги любимых артистов россиян
Анастасия ПИГИНА
Сергей Бурунов стал фаворитом своей категории.

Сергей Бурунов стал фаворитом своей категории.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Аналитический центр ВЦИОМ представил рейтинг самых популярных российских актеров и актрис 2026 года. Среди мужчин старше 30 лет лидером стал Сергей Бурунов, а среди женщин – Мария Аронова. В младшей возрастной категории больше всего зрителям понравились Марк Эйдельштейн и Виталия Корниенко. Результаты исследования представили в партнерстве с премией «Народная марка».

«Сергей Бурунов — фаворит своей категории, 23% россиян заявили, что его работа в проектах, вышедших на экраны за последний год, им понравилась больше всего», – отметили аналитики.

Среди актеров до 30 лет следом за Марком Эйдельштейном расположились Рузиль Минекаев с 13% и Глеб Калюжный с 11%. В категории мужчин старше 30 лет второе место занял Иван Охлобыстин (17%), третье – Александр Петров (14%).

Среди молодых актрис на второй строчке оказалась Ева Смирнова (15%), на третьей – Мила Ершова (14%). В старшей возрастной категории за Марией Ароновой идут Любовь Аксенова (17%) и Татьяна Орлова (15%). В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет, его провели 14 октября 2026 года.