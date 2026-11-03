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НовостиПолитика3 ноября 2026 17:34

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Норвегии из-за ареста имущества РФ

В МИД России заявили, что Москва будет добиваться снятия арестов с российского имущества в Норвегии
Мария МАМАЕВА
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Норвегии из-за ареста имущества РФ

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Норвегии из-за ареста имущества РФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В МИД России был вызван временный поверенный в делах Норвегии на фоне арестов российского имущества на территории Королевства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Вызван Временный поверенный в делах Норвегии в Москве Б. Свенунгсен, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися в стране арестами российского движимого и недвижимого имущества по ходатайству украинских компаний», - говорится в сообщении.

Как уточнили в МИД, Россия будет добиваться снятия арестов с российского имущества в Норвегии. Москва также потребовала от Осло неукоснительного соблюдения международного права.

Ранее KP.RU сообщал, что норвежский суд наложил арест на российскую недвижимость. Как уточнил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов, арест был наложен на отдельно стоящее здание и несколько квартир. Также в суде состоялись слушания по поводу ареста, наложенного на судно «Профессор Молчанов».

В США открылись избирательные участки. От результатов выборов в Конгресс зависит, насколько сильно демократы будут ограничивать действия Трампа. KP.RU следит за предварительными итогами голосования и будет обновлять их онлайн.