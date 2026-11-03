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НовостиОбщество3 ноября 2026 17:46

Мошенники обещают досрочные выплаты пенсий: россиян предупредили о новой схеме обмана

Мошенники обманывают пожилых россиян, предлагая досрочные выплаты пенсий
Мария МАМАЕВА
Мошенники обманывают пожилых россиян, предлагая досрочные выплаты пенсий

Мошенники обманывают пожилых россиян, предлагая досрочные выплаты пенсий

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Мошенники связываются с пожилыми россиянами от лица Соцфонда или банка, предлагая им досрочные выплаты пенсий из-за выходного дня 4 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Пенсионерам поступают звонки якобы от Социального фонда или банка об изменении даты зачисления пенсии в связи с праздничными выходными», - говорится в сообщении.

Уточняется, что мошенники убеждают россиян в необходимости подтверждения перевода средств из-за якобы рисков получить их с задержкой. Аферисты просят пенсионеров сообщить им код из СМС, тем самым получая доступ к данным жертв.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники придумали схему обмана российских пенсионеров, предлагая им бесплатные лекарства от имени сотрудников поликлиник. Жертвам предлагают назвать номер СНИЛС или другие персональные данные, чтобы получить медикаменты и пройти флюорографию.