Умерла Екатерина Райкина, заслуженная артистка РСФСР и дочь Аркадия Райкина

Екатерина Райкина Фото: Википедия.

Умерла заслуженная артистка РСФСР и дочь знаменитого артиста эстрады СССР Аркадия Райкина - Екатерина Райкина. Она скончалась в возрасте 88 лет. Факт смерти подтвердил источник ТАСС.

Печальная новость стала известна во вторник, 3 ноября.

«Не стало Екатерины Аркадьевны. Это произошло в больнице», - рассказал собеседник агентства.

По его данным, смерть Екатерины Райкиной произошла по естественным причинам.

Напомним, что на прошлой неделе сообщалось об ухудшении здоровья Екатерины Райкиной. Врачи в Москве боролись за ее жизнь. 20 октября артистку экстренно доставили в столичную больницу с внутренним кровотечением в кишечнике. Актриса долгое время находилась в критическом состоянии.