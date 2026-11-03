Reuters: готовится сделка на 22 млрд долларов по зарубежным активам «Лукойла»

Reuters утверждает, что в ближайшие недели будет заключена сделка по продаже активов «Лукойла». Фото: Nicolas Maeterlinck/ Keystone Press Agency/ Global Look Press

Консорциум под руководством американского бизнесмена Тодда Боэли готовит сделку по обмену ценных бумаг для приобретения зарубежных активов «Лукойла». Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным собеседников, банк, который действует от лица консорциума, уже выкупил у западных инвестиционных фондов заблокированные ценные бумаги российской компании. Эти бумаги планируется обменять именно на зарубежные активы «Лукойла».

«Сделка может быть заключена в течение нескольких недель», - пишет агентство.

Если переговоры завершатся успехом, это станет финальной точкой в процессе продажи, который растянулся более чем на год. Первоначально стоимость портфеля активов оценивалась в 22 миллиарда долларов. В него входят нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и сети автозаправочных станций в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Ранее западные СМИ утверждали, что заключение соглашения по продаже активов «Лукойла» происходит в рамках переговоров по Украине. Однако в Кремле отказались подтверждать или как-либо комментировать эти сообщения.

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