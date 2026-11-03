Мерц выдвинул США странный ультиматум из-за приглашения Путина на саммит G20: о чем речь

Мерц: Зеленский должен быть на саммите G20, если на него пригласят Путина Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул главе США Дональду Трампу странный ультиматум из-за приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Майами. Об этом политик высказался во время выступления в Берлине 3 ноября.

«Если президент Трамп решит пригласить российского лидера на саммит G20, то нам нужно будет обсудить Украину. А если мы говорим об Украине, то Зеленский тоже там должен присутствовать», - заявил Мерц.

Канцлер ФРГ также отметил, что, если Киев находится за столом переговоров по достижению мира, то и Европа якобы должна принимать участие в этих обсуждениях.

Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможное участие Путина в саммите G20. Как заявил представитель Кремля, Россия пока пока не приняла окончательное решение о поездке главы государства на мероприятие.

В США открылись избирательные участки. От результатов выборов в Конгресс зависит, насколько сильно демократы будут ограничивать действия Трампа. KP.RU следит за предварительными итогами голосования и будет обновлять их онлайн.