Google зарегистрировал в РФ бренды YouTube и Pixel Фото: REUTERS.

Google LLC оформила в России права на несколько своих ключевых брендов. Как выяснила Lenta.ru с помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile, заявки были зарегистрированы 1 и 2 ноября: под защиту попали Google NotebookLM, Google Pixel и логотип видеохостинга YouTube.

Самый «долгоиграющий» из них — NotebookLM. Исключительные права на этот товарный знак закреплены за корпорацией аж до марта 2036 года. Речь идет об ИИ-ассистенте, который помогает разбираться в данных и проводить исследования на основе загруженных источников. Кстати, с июля сервис носит имя Gemini Notebook. Бренд покрывает разработку и предоставление софта с использованием искусственного интеллекта: обработку информации, машинное обучение, работу с большими языковыми моделями, генерацию контента и исследования.

Чуть меньше срок у Google Pixel — права действуют до октября 2035 года. Под этой маркой компания выпускает свою потребительскую электронику: смартфоны, планшеты, умные часы и аксессуары. А вот логотип YouTube останется за Google до марта 2036-го — тот же горизонт, что и у NotebookLM.

Любопытно, что параллельно российское подразделение Google рассчиталось с частью накопившихся долгов. Конкурсный управляющий дочерней компании Валерий Таляровский рассказал, что в Россию перечислили 18,8 млрд рублей, пишет «Царьград».

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