Билеты со скидкой и «последние места»: как мошенники обманывают россиян перед Днём народного единства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Перед Днём народного единства активизировались мошенники: они рассылают фальшивые приглашения на праздничные мероприятия. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала киберэксперт Анастасия Патрушева.

Аферисты орудуют в соцсетях, мессенджерах и СМС. Людям приходят анонсы бесплатных экскурсий, концертов и фестивалей со ссылкой на поддельный сайт. Стоит ввести там личные данные — и они уйдут злоумышленникам.

Патрушева объяснила уловку: в праздник многие ищут активности, а мошенники давят на массовость — мол, тысячи людей уже записались. Ещё один крючок — «мест осталось мало».

По словам специалиста, заманивают и скидками на билеты, а также сообщениями о благотворительных сборах и госвыплатах. Для этого аферисты используют и искусственный интеллект.

Совет Патрушевой простой: не вводить личные и платёжные данные и коды из СМС на сомнительных сайтах. Информацию о выплатах и сборах проверять в официальных источниках и включать двухфакторную аутентификацию.

При этом достоверно определить по голосу, действительно ли звонит сотрудник банка, нельзя. Сенатор Артём Шейкин рассказал RT, что аферисты давно научились пользоваться нейросетями, которые помогают им втираться в доверие россиян.