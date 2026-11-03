В Киеве остановили движение трамваев и троллейбусов из-за кризиса энергосистемы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Киеве с вечера вторника, 3 ноября, приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за кризисной ситуации в энергетической системе страны. Об этом говорится в заявлении городской госадминистрации украинской столицы.

«Временно приостанавливается движение трамваев и троллейбусов: часть маршрутов будут дублировать автобусы. Причина - критическая ситуация в энергосистеме страны», - говорится в сообщении.

Уточняется, что возникший кризис связан с повреждением ряда объектов киевского регионального энергоузла. Автобусами будут заменены порядка 40 маршрутов в украинской столице. Представителя руководства Киева также признали, что полностью компенсировать объемы перевозок будет невозможно.

Ранее KP.RU сообщал, что глава украинской столицы Виталий Кличко назвал крайне сложной ситуацию с электроснабжением Киева. В связи с этим компания «Укрэнерго» ввела экстренные отключения электроэнергии в городе.