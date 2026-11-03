Россиянам рассказали, как избавиться от ночных перекусов Фото: Оксана ЗУЙКО.

Ночные перекусы — тема, знакомая многим. Врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анна Плотникова в беседе с Lenta.ru объяснила, как от них избавиться. По её словам, называть такие перекусы однозначно вредными сложно: если днём человек недоедает, организм вечером или ночью всё равно возьмёт своё и восполнит нехватку. Главное правило — нормально питаться в течение дня.

Плотникова напомнила, что организм живёт по световому дню. В первый час после пробуждения, примерно с 7 до 9 утра, наблюдается пик кортизола — гормона бодрости. Утром также растёт тестостерон, который улучшает чувствительность клеток к инсулину и ускоряет обмен веществ. Именно поэтому утром пища усваивается лучше всего и идёт на энергию и построение мышц. В это время можно позволить себе даже сладкое.

Если постоянно переедать вечером и недоедать днём, метаболизм перестраивается и замедляется. Итог — избыточное отложение жира, особенно в области талии и живота, где накапливается висцеральный жир.

Врач советует придерживаться хронопитания — есть с учётом суточных ритмов гормонов. Утром нужны полноценные белки и обязательно жиры как строительный материал для кортизола и тестостерона, можно сложные углеводы и немного сладкого, чтобы к вечеру не наступали упадок сил и усталость. Днём приёмы пищи должны быть плотными и сбалансированными, а вечером лучше выбрать что-то лёгкое — белок и клетчатку.

При этом чрезмерное увлечение протеиновыми батончиками и коктейлями может привести к несбалансированному питанию и даже РПП. Такое заявление приводит психолог Ольга Ромашина, слова которой приводит Life.ru.