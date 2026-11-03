Винтажные украшения снова в тренде: стилист объяснил, как сочетать их в образах Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Винтажные украшения снова в ходу, но носить их нужно с умом — иначе есть риск получить образ «из бабушкиного сундука». Таким мнением с Lenta.ru поделился известный стилист Владислав Лисовец.

По словам специалиста, старинные аксессуары вполне заслуживают места на полке и могут стать изюминкой образа. Главное — не надевать их «в комплекте» с классикой. Лисовец советует смешивать винтаж со спортивным или гранжевым стилем, чтобы добавить перчинку.

Как считает Лисовец, невероятно красиво смотрится жакет или пиджак с цветком, но надетый с джинсами или кожаной юбкой. При этом он предложил добавлять в образы «что-то дерзкое и брутальное», чтобы это не выглядело слишком возрастным.

Это не первый совет Лисовца на тему осенне-зимнего гардероба. Ранее он заявил, что доставать шубу в бесснежном ноябре вполне уместно — ждать морозов ради неё больше не нужно. А вот приталенную модель, напоминающую халат, лучше оставить в шкафу. Таким мнением модный эксперт поделился с Life.ru.