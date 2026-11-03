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НовостиПолитика3 ноября 2026 18:36

Грушко: звонок Стубба и Стере в Москву нарушает стратегию ЕС по затягиванию мира

Грушко отметил, что реакция на контакты Хельсинки и Осло с Москвой показала нежелание Европы завершать конфликт
Арина СЕРОВА
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Звонок лидера Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере в Москву нарушает стратегию ЕС по затягиванию мирного процесса на Украине. Об этом заявил «Ведомостям» заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.

«Линия Евросоюза максимально направлена на то, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать состояться перспективе мирного урегулирования. Звонок Стубба и Стёре в Москву в эту логику не вписывается», - сказал дипломат.

Острая реакция чиновников Евросоюза на телефонные переговоры Стубба и Стере с президентом России Владимиром Путиным в очередной раз показывает, что Европа не желает завершать конфликт. Она жаждет его продолжения, судя по тому как отчитывает любые инициативы по налаживанию связей с Кремлем.

Напомним, что телефонная беседа прошла 27 октября. Разговор продлился 90 минут.