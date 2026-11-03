Музыкальный продюсер Иван Шаповалов прошел курс лечения рака мозга в Китае

Иван Шаповалов. Фото: podnebeses@соцсети

Музыкальный продюсер и создатель группы «Тату» Иван Шаповалов прошел курс лечения рака головного мозга в Китае. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

«Я прошел CAR-T терапию в Китае, но в рамках курса, назначенного отечественными онкологами. Жив - и слава Богу», - сообщил Шаповалов.

Напомним, что онкологию у Шаповалова диагностировали в 2012 году. По словам продюсера, в Китай для лечения опухоли головного мозга он отправился по советам российских врачей.

Изначально он лечился в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко в Москве. В Китае Шаповалов прошел CAR-T терапию, при которой для борьбы с онкологией используют лимфоциты самого пациента.

Ранее KP.RU сообщал, что рак диагностировали у солиста группы Jane Air Антона Лиссова. В связи с этим артист объявил о переносе концертов, а также рассказал о состоянии своего здоровья.