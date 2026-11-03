Binance: хакеры готовили атаку на криптовалютную биржу с июня Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Ответственные за атаку на криптовалютную биржу Binance хакеры готовили ее с июня 2026 года. Об этом говорится в отчете, опубликованном торговой площадкой.

«Злоумышленники использовали целый ряд методов, включая социальную инженерию с помощью фальшивых собеседований при приеме на работу», - говорится в документе.

Хакеры также использовали загрузку вредоносного ПО, компрометацию внутренних инструментов искусственного интеллекта, конечных точек и сложный метод авторизации транзакций через площадку.

В июне хакеры предприняли атаку на цепочку поставок, в результате чего злоумышленникам удалось раскрыть роль инженера и его коллег в работе биржи - сотрудник отдела DevOps загрузил модифицированную версию самодельного для использования ИИ. Позднее хакеры нашли профиль другого инженера Binance и связались с ним под видом найма, предложив выполнить тестовое задания для трудоустройства на рабочем компьютере, направив файлы с вредоносным кодом.

Ранее KP.RU сообщал, что криптобиржа Binance оценила ущерб от хакерской атаки в 6,3 млрд долларов. Хакерская атака на площадку произошла 29 октября.