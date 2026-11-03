Названы поддерживающие иммунитет осенью продукты

Терапевт Самедов: капуста, перец и облепиха помогут поддержать иммунитет осенью Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Сбалансированный рацион помогает поддерживать нормальную работу иммунной системы в осенний период. Об этом "Газете.Ru" рассказал терапевт Сабухи Самедов.

"Иммунная система нуждается не в стимуляции, а в регулярном поступлении белка, витаминов, минералов и энергии. Если дефицита питательных веществ нет, их избыток не сделает защиту организма сильнее", — сказал он.

По его словам, осенью в рацион следует добавлять капусту, сладкий перец, брокколи, черную смородину, облепиху и другие ягоды.

Врач отметил, что они содержат витамин С, необходимый для нормальной работы иммунных клеток и поддержания защитных барьеров. Кроме того, капуста содержит клетчатку, необходимую кишечной микробиоте.

RT сообщил, что закаливание холодом укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение и снижает стресс, но необходима постепенность и консультация врача. При этом самым эффективным методом закаливания является холодный душ.