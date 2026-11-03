Названы лучшие даты для покупки новогодних туров

Турэксперт Фролова: раннее бронирование позволит сэкономить на новогоднем туре Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА.

До наступления Нового года осталась всего пара месяцев, а значит, туристы начали активно бронировать туры на время длительных каникул. Затягивать с покупкой туров, дожидаясь скидок, не стоит — сэкономить получится при раннем бронировании. Таким мнением с изданием "Газета.ru" поделилась специалист в сфере туризма Алена Фролова.

"Те, кто откладывает бронирование, рискуют столкнуться не только с ценовым скачком на 30–50%, но и с полным отсутствием свободных номеров категории "стандарт" и семейных номеров", — уверена турэксперт.

Специалист подчеркнула, что лучше сделать бронирования заранее, однако, если не уверены в планах - выбирайте тарифы с возможностью гибкой отмены. Такие тарифы предполагают частичное или полное возвращение средств в случае, если поездка не состоится.

Тем временем RT сообщил, что среди российских туристов все чаще становится востребован агротуризм. Этот вид отдыха, по мнению специалистов, особенно привлекает городских жителей возможностью отдохнуть от постоянной суеты.