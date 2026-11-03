Reuters: парламент Гренландии утвердил сделку о безопасности с США

Парламент Гренландии одобрил новые условия сделки о сотрудничестве Гренландии, США и Дании в сфере безопасности. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ Global Look Press

Инатсисартут - парламент Гренландии утвердил обновленные условия сделки о сотрудничестве в сфере арктической безопасности с участием Гренландии, США и Дании. Об этом информирует телеканал KNR.

Теперь документу предстоит пройти рассмотрение в датском Фолькетинге. Голосование назначено на 19 ноября. Само соглашение было заключено в Нью-Йорке еще 22 сентября. Оно представляет собой пересмотренную редакцию договора, действовавшего с 1951 года.

В документе отмечены две территории - Нарсарсуак и Местерсвиг. Именно на этих пунктах будут размещены американские военные объекты.

Таким образом, новое соглашение закрепляет расширение военного присутствия США в регионе, сохраняя при этом рамки прошлых договоренностей между странами.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон якобы заключил выгодную сделку с Данией. По его словам, датские власти «согласились» отдать Штатам право владеть Гренландией.