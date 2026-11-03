Врач назвала возможную причину частого онемения рук

Невролог Мацокин: онемение в руке может указывать на проблемы с сосудами Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Онемение конечностей обычно возникает из-за неудобной позы и проходит само, после смены позы. Однако регулярное покалывание или слабость в руке может свидетельствовать о серьезных патологиях в организме. Об этом "Газете.Ru" сообщил врач-невролог Игорь Мацокин.

"Онемение в руке часто бывает безопасным и проходит при смене позы, но его регулярное повторение может указывать на серьезные неврологические или сосудистые проблемы", — пояснил он.

Эксперт пояснил, что нарушения могут возникать, когда сдавливается срединный нерв. Нередко подобный симптом отмечают те, кто много работает за компьютером. Онемение может сопровождаться болью в руке и плече.

А по данным 360.ru, мышечные судороги, подергивание века и постоянная слабость также являются симптомом серьезного дефицита минералов. Например, при нехватке магния возникают ночные спазмы и напряжение в шее, тревожность и проблемы со сном. А дефицит кальция вызывает онемение пальцев и судороги конечностей.