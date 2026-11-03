Россиянам дали советы по приготовлению полезной домашней шаурмы

Шеф-повар Варакута посоветовал готовить полезную шаурмы из куриных бедер Фото: Иван МАКЕЕВ.

Шаурма – идеальное блюдо, чтобы вкусно и питательно накормить всю семью. Об этом "Газете.Ru" рассказала шеф-повар Александра Варакута.

Эксперт отметила, что главный принцип в приготовлении домашней шаурмы – заменять привычные ингредиенты на более полезные, а не убирать их из блюда.

По ее словам, мясо – это один из самых важных компонентов в этом блюде и стоит использовать куриное бедро или грудку без кожи.

"Главный ингредиент пп-шаурмы – это, конечно же, овощи. Их не стоит жалеть. Именно овощи дают свежесть, тот самый хруст и делают блюдо сбалансированным по вкусу и составу", - сказала она.

360.ru писал, что шаурма может навредить здоровью при большом количестве майонеза и переработанных мясных продуктов. Для здорового человека стандартная порция не представляет угрозы, однако регулярное употребление жирных версий с большим количеством соуса, сыра или продуктов низкого качества негативно отразится на самочувствии.