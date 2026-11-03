Россиян предупредили о главных уловках мошенников на осенней распродаже

ИТ-эксперт Курочкин: мошенники создают фейковые сайты перед осенней распродажей Фото: EAST NEWS.

Использование поисковиков для самостоятельного перехода на маркетплейсы и проверка даты регистрации интернет-адресов помогут защититься от мошенников в период распродаж. Об этом "Абзацу" заявил ИТ-эксперт Алексей Курочкин.

"В основном мошенники делают копии известных площадок, чтобы было доверие у покупателей. Лучше всего посмотреть эту ссылку и набрать в поисковике официальный сайт, в первой строчке выйдет именно он, где и нужно искать спецпредложение", – сказал он.

Специалист рекомендовал проявлять повышенную бдительность непосредственно на стадии проведения транзакции в онлайн-магазине. Ведь чаще всего фишинговые ресурсы регистрируются злоумышленниками незадолго до старта крупных акций, поэтому важно проверять дату регистрации.

KP.RU предупредил, что мошенники выманивают у россиян пароли и данные карт, убеждая установить вредоносное ПО под видом программы, которая требуется для прохождения онлайн-собеседования. Такая программа предоставляет злоумышленнику доступ к устройству, он похищает пароли и данные банковской карты жертвы.