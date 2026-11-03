Неизвестные вынесли до 50 килограмм золота из ювелирной фабрики во Франции. Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Франции неизвестные ограбили ювелирную фабрику, вынеся из ее стен от 20 до 50 кг золота. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

Инцидент произошел рано утром во французском городе Безансон на востоке страны. Согласно источнику, на территорию ювелирной фабрики ворвались пять вооруженных преступников. Помимо золото преступники также вынесли ювелирные украшения.

Похитителям удалось скрыться с места на автомобиле. Позднее сотрудники правоохранительных органов обнаружили машину сожженной. По факту произошедшего ведется расследования, детали ЧП уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что во Франции из частного музея в коммуне Иссуар украли уникальное издание «Апокалипсис» Жозефа Форе. Созданная в единственном экземпляре книга выставлялась в городском центре современного искусства. Ее вес составляет 210 килограммов, 150 из которых приходится на бронзовую обложку экспоната.