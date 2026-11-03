Психотерапевт объяснила, почему осенью ухудшается настроение

Психотерапевт Русина: уменьшение света может вызвать изменение психики осенью Фото: Mariana Serdynska/Shutterstock/Fotodom

Осенью люди могут часто замечать изменение психического состояния. Речь идет о снижении настроения, а также о постоянной усталости или легком недомогании. При этом, симптомы, порой, указывают не просто на хандру, а серьезные расстройства, об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" заявила психотерапевт Жанна Русина.

"На психическое самочувствие могут влиять сезонные изменения освещенности, режима сна и повседневных нагрузок, но само по себе ухудшение настроения осенью еще не означает болезнь", - подчеркнула она.

Эксперт уточнила, что, действительно, существует сезонное аффективное расстройство, при котором депрессивное состояние возвращается в одно и то же время года, чаще осенью и в начале зимы. У некоторых в этот период возникают потеря интереса к жизни, трудности с концентрацией внимания. С приходом тепла и солнечной погоды такая симптоматика, как правило, всегда снижается.

Тем временем RT сообщил, что дыхательные практики перед сном способствуют быстрому засыпанию и снижению тревоги. Долгий выдох с сопротивлением стимулирует диафрагму, которая активирует блуждающий нерв.