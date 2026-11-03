Инфекционист перечислил симптомы обезьяньей оспы

Инфекционист Костомаров: боль в мышцах и сыпь могут говорить об оспе обезьян Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В России увеличилось количество зафиксированных случаев заражения оспой обезьян. Об этом aif.ru рассказал инфекционист Александр Костомаров.

"Эта инфекция может передаваться как между животными, так и от животных к человеку, а также и от зараженного человека к здоровому при тесном личном контакте", — сказал он.

По его словам, первый этап заболевания длится от одного до пяти дней, в течение которого проявляются напоминающие грипп симптомы: слабость, температура выше 37 °C, сильная головная боль, боль в пояснице и мышцах. При этом у зараженных воспаляются лимфатические узлы.

Врач отметил, что на втором этапе, который длится от 10 до 25 дней, на коже лица, ладоней и стоп появляются красные пятна, которые затем превращаются в мелкие пузырьки.

RT сообщил, что 1 ноября в больницу Домодедово поступил мужчина с подтвержденной оспой обезьян. Состояние заболевшего оценивается как удовлетворительное.